aA
Страны ЕС должны иметь возможность скорректировать свои планы на случай прекращения поставок газа из России, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Евросоюз оценивает сценарии для зимы без российского газа
© Reuters / Scanpix

Европейская комиссия пересматривает сценарии на случай частичного и полного прекращения поставок газа из России предстоящей зимой. Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 24 марта, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, это должно помочь государствам-членам Евросоюза скорректировать планы на случай непредвиденных обстоятельств с газовыми поставками. Очевидно, что необходимо усилить координацию на уровне ЕС в области закупок и хранения газа, а также при возникновении перебоев с поставками, отметил Домбровскис.

На фоне войны России против Украины и энергетического кризиса, начавшегося в 2021 году, Еврокомиссия предложила меры обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС. Речь идет, в частности, об общих закупках газа и обязательстве по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Эти предложения утвердили на заседании ЕК 23 марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Статьи по теме:

Экономист об указании продавать газ "недругам" только за рубли: это попытка "тянуть резину" (29)

После того как президент России распорядился...

Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных" стран в рублях

Поставка товаров в ЕС и США за доллары больше не имеет...

Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российские углеводороды

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские...

Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

TOP новостей

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Влияние войны на рынок труда в Литве: воевать уехали 10 000 водителей

Из вернувшихся на родину из Литвы с начала войны...

Мэр Вильнюса: около 2% жителей города - украинцы

Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сказал, что на...

Из России сбежал один из людей, который привел Путина к власти: сейчас опасность представляют другие соратники

Из России сбежал один из людей, который привел...