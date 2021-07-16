Еврокомиссия считает такой дискриминацией принятый в Венгрии закон о запрете на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино.

Претензии к правительству Польши касаются его бездействия относительно городов и районов, присоединившихся к хартиям о защите традиционной семьи и о противодействии "идеологии ЛГБТ". Пресса для краткости пишет, что эти самоуправления объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ".

"Европа никогда не позволит стигматизировать отдельные части нашего общества за то, кого они любят, за их возраст, за этническое происхождение, за политические взгляды или за религиозные убеждения", — заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия пока лишь отправила Будапешту и Варшаве формальные письма-извещения, но это — начало процесса, который в итоге должен привести к рассмотрению дела в Европейском суде.

Не первый иск

Это будет далеко не первый иск Еврокомиссии к консервативным властям Польши и Венгрии — на этой неделе, например, вышел на новый виток конфликт между Варшавой и Европейским судом из-за реформы польской судебной системы.

Тяжбы в Евросоюзе идут долго, а Будапешт и Варшава часто находят способы обойти или саботировать решения Еврокомиссии и Евросуда.

Но с прошлого года в руках у Еврокомиссии оказался более осязаемый кнут, чем иски в люксембургский суд — это так называемый "механизм соответствия", по которому страна, не соблюдающая принципы ЕС, может лишиться финансирования из бюджета союза.

На этой неделе Еврокомиссия взяла этот кнут в руки, отложив утверждение венгерского плана восстановления экономики после пандемии, а это означает, что Венгрия пока не получит доступа к 7,2 млрд евро из общеевропейского фонда борьбы с последствиями пандемии.

Парламент Венгрии в июне принял закон, запрещающий демонстрацию и продвижение материалов о гомосексуальности и смене пола в школах.

Это решение возмутило многих европейских политиков: перед саммитом ЕС в конце июня 17 стран ЕС подписали письмо-протест против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, а на самом саммите президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и другие политики заявили венгерскому премьеру Виктору Орбану, что он должен либо соблюдать принципы союза, в который добровольно вступила Венгрия, либо подумать о выходе из него.

Поддержали Орбана всего две страны ЕС: Польша и Словения.

Орбан и его правительство говорят, что новый закон не дискриминирует сексуальные меньшинства, а лишь закрепляет исключительное право на сексуальное просвещение несовершеннолетних за родителями.

Дома же Орбан обвиняет "старую" Европу в колониальных замашках. "Они ведут себя как колониалисты. Они хотят диктовать законы другим странам. Они хотят указывать нам, как нам жить и как себя вести", — сказал Орбан, выступая на венгерском общественном радио.

Судебная реформа в Польше

Споры Брюсселя с Варшавой и Будапештом касаются не только прав секс-меньшинств, и даже не в первую очередь них.

В среду и четверг вышел на новый виток и давний спор Брюсселя и Варшавы о реформе судебной системы Польши, которую проводит с союзниками по правительству правящая консервативная партия Право и Справедливость (ПиС).

В среду Конституционный суд Польши постановил, что прошлогоднее распоряжение Европейского суда о приостановке работы Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши противоречит конституции страны, а в четверг Европейский суд еще раз объявил, что правила формирования Дисциплинарной палаты, которая может увольнять судей, подрывают европейские принципы правосудия. В частности, речь идет о принципе независимости судебной власти от исполнительной и законодательной властей.