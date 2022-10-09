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Европейский Союз хочет нынешней зимой обучить до 15 000 украинских военнослужащих. Центры подготовки будут находиться в Германии и Польше, пишет газета Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на дипломатов ЕС и соответствующие резолюции. Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Евросоюз обучит до 15 тысяч украинcких военных
© AFP / Scanpix

По информации издания, согласно решению, принятому в рамках "Комитета по политике и безопасности" (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла "самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета", сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 000 человек и более.

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Предполагается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.

В Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.

ЕС в ближайшие месяцы также хочет значительно увеличить военную помощь Украине. С этой целью так называемый Европейский фонд мира (EFF) должен быть к 2027 году увеличен с нынешних 5,7 млрд до 10-12 миллиардов евро. Помимо прочего, из этих средств частично финансируются поставки оружия Киеву странами — членами ЕС. Однако никаких конкретных решений пока не принято, отмечает немецкое издание.

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Deutsche Welle

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