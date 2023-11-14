Евросоюз не сможет поставить Украине миллион боеприпасов до конца марта

"Вопрос о том, был ли миллион реальным, на самом деле правильный. Были голоса, которые говорили, что нужно быть осторожными, поскольку принять решение о миллионе легко, и деньги есть. Однако нужно, чтобы было производство. К сожалению, эти другие голоса правы. (...) Можно с уверенностью предположить, что миллион патронов не будет достигнут", - сказал Борис Писториус журналистам в преддверии заседания Совета ЕС по обороне в Брюсселе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель добавил, что европейская оборонная промышленность сможет производить достаточно, но в настоящее время 40% своей продукции экспортирует в третьи страны.

"Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность много экспортирует. Так что здесь не недостаток производственных мощностей, а то, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Так что, возможно, нам нужно попытаться переместить это производство на приоритетное направление, то есть украинское."