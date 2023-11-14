Евросоюз не сможет поставить Украине миллион боеприпасов до конца марта

"Вопрос о том, был ли миллион реальным, на самом деле правильный. Были голоса, которые говорили, что нужно быть осторожными, поскольку принять решение о миллионе легко, и деньги есть. Однако нужно, чтобы было производство. К сожалению, эти другие голоса правы. (...) Можно с уверенностью предположить, что миллион патронов не будет достигнут", - сказал Борис Писториус журналистам в преддверии заседания Совета ЕС по обороне в Брюсселе.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель добавил, что европейская оборонная промышленность сможет производить достаточно, но в настоящее время 40% своей продукции экспортирует в третьи страны.
"Имейте в виду, что европейская оборонная промышленность много экспортирует. Так что здесь не недостаток производственных мощностей, а то, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Так что, возможно, нам нужно попытаться переместить это производство на приоритетное направление, то есть украинское."
Писториус также предсказал увеличение числа российских атак на украинскую инфраструктуру в зимний период. "Поэтому особенно важно будет укрепить противовоздушную оборону, а также защитить инфраструктуру", - сказал он.