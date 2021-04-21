Евросоюз назвал конкретные меры поддержки Украины

Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в свете перемещения к ее границам российских войск, а также "продолжающихся негативных действий и провокаций" со стороны РФ. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во вторник, 20 апреля.

В своем блоге он резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина уже несколько лет сталкивается с российской агрессией, подчеркнул Боррель. "Мы должны продолжать призывать Россию к деэскалации и разрядке напряженности и противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте", - написал дипломат. По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины. "Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии", - заявил глава европейской дипломатии.

Он назвал провокационным решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По словам Боррелля, это нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.

Наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Крымская платформа создана властями Украины для структурирования международных усилий по освобождению украинского полуострова. Она предполагает проведение ежегодных саммитов и обширные контакты на разных уровнях.

16 млрд евро на поддержку реформ в Украине

Кроме того, Европейский Союз поддерживает проведение в Украине реформ, поскольку они укрепляют страну, указал глава европейской дипломатии. Однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией, добавил Боррель. В целом ЕС выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ - больше, чем какой-либо иной стране, отметил он.

В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией COVID-19. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.

Стягивание российских войск к границам Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".