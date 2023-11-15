Евросоюз может закрыть Балтийское море для транспортировки российской нефти

Через Балтику экспортируется около 60 процентов российской нефти, вывозящейся морским путём. В октябре, писала FT во вторник, почти ни одна из экспортировавшихся партий не продавалась по цене, попадающей под ограничение цены в 60 долларов за баррель.

Потолок обеспечивается запретом для танкеров пользоваться западными страховками, если они везут российскую нефть, проданную дороже потолка. Датским властям предложат останавливать суда, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Значительная часть поставок из России ведётся на старых танкерах, которые могут представлять опасность для экологии, считают чиновники.

Это, как считают в ЕС, может оправдать задержание возящих российскую нефть танкеров. Конвенция ООН по морскому праву позволяет задерживать судна, если существуют доказательства того, что те могут создать серьезную угрозу ущерба прибрежным районам.