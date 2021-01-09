Планируется, что на следующей неделе AstraZeneca будет просить утвердить выпуск препарата на рынок. После этого его должна будет утвердить Еврокомиссия. Пока что для использования в ЕС утверждены две вакцины — Comirnaty производства компаний Pfizer un BioNTech и вакцина американской компании Moderna.

Минздрав рассчитывает, что AstraZeneca будет основной вакциной в Латвии. У этого производителя планируется закупить 424 000 доз вакцины в первом квартале 2021 года и 850 000 доз — во втором квартале. Причина, по которой Латвия выбрала AstraZeneca — для хранения этой вакцины не нужны особые условия, достаточно обычного холодильника. В случае с Pfizer необходимы специальные морозильники с температурой от -60 до -90 градусов.

Кроме того, вакцина AstraZeneca дешевле. Расценки вакцин для ЕС в середине декабря случайно опубликовала бельгийский министр Эва Де Бликер:

Oxford/AstraZeneca — 1,78 евро,

Johnson & Johnson — 6,9 евро,

Sanofi/GSK — 7,56 евро,

Pfizer/BioNTech — 9,77 евро.

CureVac — 10 евро,

Moderna — 14,66 евро.



Решение о закупке вакцин было принято до того, как стало известно, какой из препаратов быстрее всего пройдет процесс сертификации в ЕС. AstraZeneca была первой компанией, которая давала наиболее реалистичные прогнозы доступности вакцин и описание ее использования было более доступным.

При этом при испытании вакцины эффективность оказалась всего 70%. После этого был найден способ увеличить ее эффективность — изменилась дозировка и интервал между двумя получениями дозы. Однако сертификация вакцины в итоге затянулась.

Латвия — не единственная страна, сделавшая ставку на AstraZeneca. Такое же решение приняла Эстония.

Первой в мире начала прививать вакциной AstraZeneca Великобритания. Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря. К настоящему времени сделано уже более миллиона прививок.

Оксфордская вакцина создана на основе аденовирусного вектора, в который встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. Оксфордская вакцина использует аденовирус шимпанзе, а аналогичные вакцины в России и в Китае — аденовирус человека.