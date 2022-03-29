Однако Европейский Союз не будет вывозить из Мали всех сотрудников миссий, подчеркнул Боррель. "Мы не уйдем полностью, потому что для этого нам нужно единодушие государств-членов, а его у нас нет", — заявил он.

Бундесвер в Мали



В феврале Франция решила завершить до конца июня операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. Помимо антитеррористических операций, в Мали проходят миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и инструкторская миссия European Union Training Mission (EUTM). Их сроки истекают в конце мая. В обеих участвуют среди прочих и служащие бундесвера.

