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Европейский Союз готовит "умные санкции" в отношении импорта российской нефти, призванные минимизировать ущерб для экономики Евросоюза, сказал заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью британской The Times.
ES vėliavos
ES vėliavos

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из рассматриваемых вопросов - это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих", - сказал Домбровскис.

США и Великобритания уже отказались от российских нефти и газа, Европейский союз - крупнейший на Западе покупатель российских энергоносителей - пока воздерживается от нефтяного или газового эмбарго. ЕС импортирует из России 30% всей нефти и нефтепродуктов и 40% газа. У США, например, эта доля не превышает 8%.

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bbcrussian.com
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