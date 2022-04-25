"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из рассматриваемых вопросов - это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих", - сказал Домбровскис.

США и Великобритания уже отказались от российских нефти и газа, Европейский союз - крупнейший на Западе покупатель российских энергоносителей - пока воздерживается от нефтяного или газового эмбарго. ЕС импортирует из России 30% всей нефти и нефтепродуктов и 40% газа. У США, например, эта доля не превышает 8%.