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Газ из Израиля планируют доставлять в Египет, перерабатывать в СПГ и затем отправлять в Европу. Глава Еврокомиссии назвала достигнутое соглашение "историческим".
Евросоюз договорился об увеличении поставок газа с Израилем и Египтом
© AP / Scanpix

Представители Евросоюза, Израиля и Египта подписали в Каире соглашение об увеличении покупок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Associated Press.

Согласно условиям договора, Израиль будет по трубопроводу отправлять добываемый газ в Египет, где его переработают в СПГ и на танкерах доставят в Европу. Взамен ЕС поможет двум ближневосточным странам увеличить объемы добычи и провести разведку газа в их территориальных водах.

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"Я от всего сердца приветствую подписание этого исторического соглашения", — заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что успешные переговоры с Израилем и Египтом помогут диверсифицировать энергетический рынок Европы и снизить сырьевую зависимость ЕС от России.

Как отмечает Associated Press, Израиль сейчас ведет добычу на двух месторождениях в Средиземном море, которые содержат около 690 млрд кубометров природного газа, и разрабатывает третье. Газовая инфраструктура Египта практически не использовалась после революции 2011 года, однако в последние несколько лет новое правительство заявило о желании создать "региональный энергетический узел".

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