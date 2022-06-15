Евросоюз договорился об увеличении поставок газа с Израилем и Египтом

Представители Евросоюза, Израиля и Египта подписали в Каире соглашение об увеличении покупок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Associated Press.
Согласно условиям договора, Израиль будет по трубопроводу отправлять добываемый газ в Египет, где его переработают в СПГ и на танкерах доставят в Европу. Взамен ЕС поможет двум ближневосточным странам увеличить объемы добычи и провести разведку газа в их территориальных водах.
"Я от всего сердца приветствую подписание этого исторического соглашения", — заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что успешные переговоры с Израилем и Египтом помогут диверсифицировать энергетический рынок Европы и снизить сырьевую зависимость ЕС от России.
Как отмечает Associated Press, Израиль сейчас ведет добычу на двух месторождениях в Средиземном море, которые содержат около 690 млрд кубометров природного газа, и разрабатывает третье. Газовая инфраструктура Египта практически не использовалась после революции 2011 года, однако в последние несколько лет новое правительство заявило о желании создать "региональный энергетический узел".
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