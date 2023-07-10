Европу накрыла волна жары

В Германии столбик термометра также поднялся до 38 градусов Цельсия.

В поисках прохлады многие устремились к озерам и рекам, но врачи предупреждают о холодовом шоке - стрессовом состоянии организма в результате воздействия пониженной температуры, одним из последствий которого может стать летальный исход.

"Риски, связанные для купания в озере во время жары - это солнечные удары, солнечные ожоги, вполне очевидно, из-за солнечных лучей, но также при входе в воду, не охлаждаясь вовремя, разница температур слишком большая" , — объясняет Кай Мюллер (DLRG Ortsgruppe Korb)

В Польше установилась 30-градусная жара. Врачи призывают не выходить на улицу во время полуденного солнца и пить много воды.

Усилилась жара и в Италии. В Испании и Португалии температура воздуха в ближайшие дни также превысит 40 градусов Цельсия.