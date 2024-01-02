Европол: контрабанда кокаина продолжит расти

Согласно выводам Европола, изъятые партии, вероятно, составляют лишь малую часть контрабандного кокаина. «Но это начинает вредить бандам, – говорит де Болле. Они все чаще пытаются вернуть конфискованный кокаин. В то же время они даже оснащают грузы трекерами, чтобы иметь возможность точно их отслеживать».

Большая часть кокаина доставляется из Южной Америки в Европу морским путем и попадает в ЕС в основном через порты Антверпена и Роттердама. Таможенные следователи все чаще обнаруживают крупные партии наркотиков, спрятанные в контейнерах. Например, в августе в Роттердаме была изъята самая крупная на сегодняшний день партия: около 8 000 килограммов кокаина стоимостью около 600 миллионов в контейнере с бананами.

По словам главы Европола, преступные сообщества теперь общаются гораздо тщательнее, особенно через множество мелких каналов. Они также ищут новые транспортные маршруты и создают в Европе лаборатории, где кокаин производят из самого сырья.

По данным Европола, в 2023 году в связи с наркотрафиком также возросло количество случаев насилия. «Заработать можно очень много, и конкуренция очень жесткая», – говорит де Болле, уроженка Бельгии. В качестве примера она привела теракты со взрывчаткой в Нидерландах и Бельгии, а также насильственные преступления в Швеции и Франции. «Мы не видели таких масштабов десять лет назад».



В борьбе с наркомафией Европол также уделяет все больше внимания денежным потокам. «Долгое время мы не уделяли этому достаточного внимания. Сейчас это усиливается». По оценкам, только два процента прибыли удается обнаружить и конфисковать. Только в Европе, по оценкам Европола, объем незаконного оборота кокаина составляет более 5,7 миллиарда евро в год.