Европол: контрабанда кокаина продолжит расти

 
ELTA
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Kokainas
Kokainas
ФОТО: AFP / Scanpix
По оценкам Европола, контрабанда кокаина в Европу будет продолжать расти. В связи с ростом производства в Южной Америке количество поставок в ближайшие два года будет расти, заявила глава Европола Катрин де Болле в интервью немецкому агентству печати в Гааге. «Мы не можем полностью остановить этот процесс, потому что спрос слишком велик».
В то же время европейское полицейское ведомство, базирующееся в Гааге, отмечает растущие успехи следователей в борьбе с международным наркотрафиком. В прошлом году было изъято более 300 тонн кокаина. Европол еще никогда не имел такого хорошего представления об организации контрабанды наркотиков, как в прошлом году, говорит де Болле. Это касается как международных каналов сбыта, так и местных продаж.
Catherine de Bolle

Большая часть кокаина доставляется из Южной Америки в Европу морским путем и попадает в ЕС в основном через порты Антверпена и Роттердама. Таможенные следователи все чаще обнаруживают крупные партии наркотиков, спрятанные в контейнерах. Например, в августе в Роттердаме была изъята самая крупная на сегодняшний день партия: около 8 000 килограммов кокаина стоимостью около 600 миллионов в контейнере с бананами.

Согласно выводам Европола, изъятые партии, вероятно, составляют лишь малую часть контрабандного кокаина. «Но это начинает вредить бандам, – говорит де Болле. Они все чаще пытаются вернуть конфискованный кокаин. В то же время они даже оснащают грузы трекерами, чтобы иметь возможность точно их отслеживать».

По словам главы Европола, преступные сообщества теперь общаются гораздо тщательнее, особенно через множество мелких каналов. Они также ищут новые транспортные маршруты и создают в Европе лаборатории, где кокаин производят из самого сырья.

По данным Европола, в 2023 году в связи с наркотрафиком также возросло количество случаев насилия. «Заработать можно очень много, и конкуренция очень жесткая», – говорит де Болле, уроженка Бельгии. В качестве примера она привела теракты со взрывчаткой в Нидерландах и Бельгии, а также насильственные преступления в Швеции и Франции. «Мы не видели таких масштабов десять лет назад».

В борьбе с наркомафией Европол также уделяет все больше внимания денежным потокам. «Долгое время мы не уделяли этому достаточного внимания. Сейчас это усиливается». По оценкам, только два процента прибыли удается обнаружить и конфисковать. Только в Европе, по оценкам Европола, объем незаконного оборота кокаина составляет более 5,7 миллиарда евро в год.

«Банды сколотили огромное состояние, – говорит глава Европола. Они также инвестировали его в легальную экономику, спекулируя на фондовых рынках, покупая недвижимость или криптовалюты. Коррупция и инфильтрация также усиливают дестабилизацию общества».

Европол призывает Комиссию ЕС облегчить доступ к цифровым каналам. Руки следователей часто связаны из-за строгих законов о защите данных в Европе, говорит де Болле. «Успешное расследование теперь зависит и от случайности. Сможем мы расшифровать данные доступа или нет?»

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