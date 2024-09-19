Европейский парламент призвал снять ограничения на удары ВСУ западным оружием

Европейский парламент (ЕП) призвал страны Европейского Союза немедленно снять ограничения на применение Украиной западных систем вооружений по законным военным целям на российской территории. Депутаты убеждены, что эти ограничения не позволяют Украине в полной мере осуществлять ее право на самооборону и делают страну уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру. Это - один из пунктов резолюции о продолжающейся финансовой и военной поддержке Украины государствами ЕС, принятой в четверг, 19 сентября, в Страсбурге. Ее поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 человека воздержались.