В пресс-релизе суда отмечается, что Пригожина вместе с сыном через материнские структуры владела кейтеринговой компанией "Конкорд". С 2017 года мать бизнесмена не владеет этой фирмой несмотря на то, что в её распоряжении имеются акции.
Совет ЕС не нашёл доказательств, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела другими активами, связанными с её сыном.
Евгений Пригожин находится под санкциями Евросоюза с 2020 года. В 2016 году бизнесмен попал под ограничения США. Вашингтон считает, что он имеет отношение к "фабрике троллей", которая вмешивалась в американские президентские выборы, поддерживая Дональда Трампа.
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