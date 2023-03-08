aA
Европейский суд снял санкции с матери петербургского бизнесмена и основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Виолетта Пригожина попала в санкционный список Евросоюза 3 марта 2022 года.
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© Vida Press

В пресс-релизе суда отмечается, что Пригожина вместе с сыном через материнские структуры владела кейтеринговой компанией "Конкорд". С 2017 года мать бизнесмена не владеет этой фирмой несмотря на то, что в её распоряжении имеются акции.

Совет ЕС не нашёл доказательств, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела другими активами, связанными с её сыном.

Евгений Пригожин находится под санкциями Евросоюза с 2020 года. В 2016 году бизнесмен попал под ограничения США. Вашингтон считает, что он имеет отношение к "фабрике троллей", которая вмешивалась в американские президентские выборы, поддерживая Дональда Трампа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Статьи по теме:

Госдума после просьбы Пригожина защитила бойцов ЧВК: за разглашение преступлений можно будет оказаться в колонии

Госдума по просьбе создателя ЧВК "Вагнер" расширила...

Расследование: приспешники Пригожина вмешивались в выборы в Эстонии

Структуры, близкие к российскому бизнесмену и...

TOP новостей

Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей

Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...

Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима

Выпуске новостей и круглый стол " ВКЛ в идеологическом...

В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot

В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...

В Литве дан старт декларации доходов жителей

8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...

Рейтинги: желающих видеть Науседу на посту президента Литвы еще один срок стало больше

Как свидетельствует проведенный "Baltijos tyrimai" январский...