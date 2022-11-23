Европейский Союз будет регулировать цены на газ

На фоне мирового энергетического кризиса в Европейском Союзе разработали экстренный механизм коррекции газового рынка. Этот механизм призван защитить граждан и экономику ЕС от чрезмерно высоких цен на природный газ и стабилизировать европейский рынок энергоносителей. Нововведение представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Страсбурге во вторник, 22 ноября.

Согласно предложению Еврокомиссии, механизм будет вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. Если налицо оба условия, то торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Решение о вступлении в силу экстренного механизма будет приниматься Еврокомиссией в течение одного дня на основании экспертной оценки. Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень.

"Крайняя мера", на которую пошел Брюссель



"Это не вмешательство, направленное на удержание рыночных цен на искусственно низком уровне. Это крайняя мера, которая позволит предотвратить чрезмерный рост цен, не соответствующий ситуации на мировом рынке", — прокомментировала предложение Еврокомиссии Симсон.

При выработке ценового предела за основу были взяты августовские показатели. Тогда страны Евросоюза бросились закупать газ, чтобы заполнить свои хранилища на зиму, и индекс TTF достиг рекордных 349 евро за мегаватт в час. Сейчас цена упала до 116 евро/МВтч, при том, что в 2020 году она составляла 15 евро/МВтч.

Евросоюз боится потерять поставщиков природного газа



В ходе задействования экстренного механизма Евросоюз будет следить за ситуацией на случай рисков для выполнения долгосрочных контрактов по поставкам газа и угрозы недостаточного предложения. В подобных ситуациях Еврокомиссия будет вынуждена прерывать действие механизма. Важно, чтобы Евросоюз оставался надежным партнером для поставщиков на газовом рынке и мог в средне- и долгосрочной перспективе покрыть свой спрос, указывают в Брюсселе.

Если совет министров энергетики стран, входящих в ЕС, одобрит это нововведение 24 ноября, то оно вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать в течение года.

Евросоюз продолжает вырабатывать решения для выхода из глобального энергетического кризиса. В качестве главной его причины в Брюсселе называют одностороннее прекращение Россией поставок газа в ЕС. Поскольку они осуществлялись по газопроводам, рынок внезапно недосчитался колоссальных объемов газа. До этого 40 процентов газа ЕС закупал в России. На сегодняшний день, по данным Еврокомиссии, доля российского газа на рынке Евросоюза не превышает 10 процентов.