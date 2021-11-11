Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет

Признание российской вакцины "Спутник V" затягивается — и в Европейском лекарственном агентстве (EMA), и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). До сих пор те, кто воспользовался российским препаратом, официально считаются в ЕС непривитыми, а значит, не могут свободно путешествовать по территории Евросоюза.

На днях, например, это стало причиной срыва гастролей в Кельне пианиста Михаила Плетнева и Российского национального оркестра, как сообщила газета Kölnische Rundschau. Для приезда в ЕС по-прежнему требуется европейский Covid-сертификат, который выдается в случае вакцинации препаратами компаний Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Бустерная доза и вакцинный "гринпасс" ЕС заодно



За последнюю неделю, однако, две страны Евросоюза предоставили тем, кто привился российской вакциной "Спутник V", возможность получить европейский сертификат о вакцинации от Covid-19. Для этого в Италии и Австрии желающие должны получить бустерную вакцину — одну инъекцию мРНК-вакцины, то есть препарат Biontech/Pfizer или Moderna.

Бустерную вакцину, которая дает право на получение европейского сертификата о вакцинации (его еще называют "гринпассом"), можно получить не ранее, чем через 28 дней после вакцинации "Спутником" и не позднее, чем через полгода после получения первой вакцины. Для переболевших ковидом потребуется сдать тест на антитела (тест должен показать достаточное количество антител IgG).

Власти Италии, а позже и Австрии пояснили, что новое правило вообще-то введено не для туристов, а для тех, кто учится или работает в стране и привился ранее российской вакциной. В Австрии, например, по оценкам местных изданий, в сфере туризма в настоящий момент работают порядка 3500 человек, в основном иностранцев, не имеющих европейского сертификата, но привитых российским препаратом.

Для массовых туристов это был бы не вариант еще и потому, что прямого туристического сообщения между Италией и Россией до сих пор нет, туда можно попасть только через другие государства, которые впускают к себе с сертификатом о вакцинации "Спутником". Вероятно, что возможность попасть в ЕС с помощью бустерной прививки, прежде всего, интересна для тех, кто из России направляется в Австрию, так как взаимные ограничения на авиасообщение были сняты с 9 ноября.

Новые меры — использование бустерной прививки для получения сертификата ЕС — отчасти связаны с тем, что с 8 ноября в Австрии из-за роста числа заболеваний Covid-19 вступило в силу более строгое правило, так называемое 2G: доступ в общественные места получат только вакцинированные или переболевшие.

Минздрав ФРГ пока не следует примеру соседей из ЕС



Может ли соседняя Германия пойти на такой шаг? Тем более что в Германии тоже резко растут показатели заболеваемости ковидом, а Национальная академия наук "Леопольдина", которая консультирует правительство ФРГ, выступила 10 ноября с рекомендацией обязательной всеобщей вакцинации. Первой страной ЕС, которая ввела обязательную вакцинацию, стала Италия.

Минздрав ФРГ пока не может представить себе следование по пути Австрии и Италии и выдачу привитым "Спутником" европейского сертификата после получения бустерной вакцины, ответили на вопрос DW в ходе еженедельной правительственной пресс-конференции, состоявшейся 8 ноября.

Те, кто уже привились российским "Спутником", могут получить европейский сертификат пока только таким образом: не раньше, чем спустя 4 недели после прививки российской вакциной желающие должны пройти полную вакцинацию одним из допущенных в ЕС препаратов: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria или Janssen. Попытка гражданина ФРГ, привившегося "Спутником", через суд добиться получения сертификата европейского образца, не увенчалась успехом. От обязательного карантина по приезду в Германию прививка "Спутником", как пояснили в Минздраве ФРГ, тоже не освобождает.

Страны ЕС, которые признают "Спутник"



Тем не менее ряд стран Евросоюза признают российскую вакцину — имеется в виду "Спутник V". С сертификатом о вакцинации россияне могут отправиться без дополнительных ограничений в такие страны, как Венгрия, Хорватия, Болгария, Греция, Словения, Кипр, а также на португальский остров Мадейра. Для некоторых направлений требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Из членов Евросоюза только Венгрия и Словакия одобрили применение российской вакцины на национальном уровне. Власти Германии, прежде всего на уровне регионов, обсуждали такую возможность и даже заключили предварительные соглашения о поставках "Спутника V", но из-за проблем с одобрением российской вакцины в ЕС договоренности не реализованы.