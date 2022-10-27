Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 0,75 процентного пункта

Изменения вступят в силу 2 ноября.

ЕЦБ пошел на такие меры для того, чтобы замедлить рекордную инфляцию в еврозоне. Цель регулятора — вернуть уровень инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, говорится на сайте Европейского центрального банка.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,9% — особенно сильно выросли цены на энергоносители и продукты питания.

В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда регулятор сделал это с таким большим шагом впервые в истории. Перед этим ЕЦБ поднял базовую ставку в июле — впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.

В последний раз ставка ЕЦБ по кредитам была на уровне в 2% в 2009 году, во время мирового финансового кризиса.