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Это уже третье повышение ставок за последние полгода. Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%
Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 0,75 процентного пункта
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Изменения вступят в силу 2 ноября.

ЕЦБ пошел на такие меры для того, чтобы замедлить рекордную инфляцию в еврозоне. Цель регулятора — вернуть уровень инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, говорится на сайте Европейского центрального банка.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордных 9,9% — особенно сильно выросли цены на энергоносители и продукты питания.

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В прошлый раз ЕЦБ поднимал ставку 8 сентября, тоже на 0,75 п.п. Тогда регулятор сделал это с таким большим шагом впервые в истории. Перед этим ЕЦБ поднял базовую ставку в июле — впервые с 2011 года сразу на 0,50 п.п.

В последний раз ставка ЕЦБ по кредитам была на уровне в 2% в 2009 году, во время мирового финансового кризиса.

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