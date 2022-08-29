Европейские судьи оспорят многомиллиардную помощь ЕС Польше

Четыре ведущие европейские ассоциации судей подали иск в Суд ЕС в Люксембурге с требованием отозвать решение Брюсселя о предоставлении Польше финансовой помощи в объеме 35,4 млрд евро. Евросоюз не должен выделять эти средства стране, которая по-прежнему ограничивает независимость судебной власти, заявили истцы в воскресенье, 28 августа.
Речь идет о помощи, которую Евросоюз намеревался предоставить Польше из своих фондов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса еще в 2021 году. Однако из-за спорной судебной реформы в Польше Еврокомиссия, а затем и министры финансов стран ЕС одобрили предоставление этих средств с задержкой - лишь в июне текущего года.
Как сообщалось, взамен правительство в Варшаве взяло на себя обязательства относительно независимости судебной власти. Однако, по мнению ассоциаций судей, подавших иск в Европейский суд, требования, выдвинутые Евросоюзом Польше, "ниже тех, что необходимы для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной власти".
Судебная реформа в Польше
В июне президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о судебной реформе, в соответствии с которыми была упразднена дисциплинарная палата Верховного суда страны . Роспуск этой палаты был одним из условий Еврокомиссии для выделения Польше 35 млрд евро. При этом подписанный Дудой закон предусматривает создание вместо дисциплинарной палаты другого органа - Профессиональной палаты ответственности, 11 членов которой назначаются президентом. Критики правящей польской партии сочли реформу поверхностной.
Дисциплинарная палата Верховного суда была создана в Польше в 2018 году по инициативе правящей консервативной партии "Право и справедливость". Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.
Палата состояла из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначал парламент. Она могла проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей и прокуроров, а по итогам этих разбирательств отстранять от должности членов Верховного суда.
Критика Евросоюза
С критикой реформы выступили как многие политики и активисты внутри страны, так и Евросоюз, обвинивший польские власти в контроле над судебной системой страны. В 2020 году Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить действие норм о дисциплинарной палате. В октябре 2021 года тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднении структуры.
Польское правительство сначала пообещало распустить этот орган в ближайшие месяцы, но затем отказалось это делать, сославшись на решение Конституционного суда страны о верховенстве положений конституции Польши над европейским правом. После эскалации конфликта в октябре прошлого года по всей стране прошли многотысячные акции протеста сторонников сохранения Польши в составе Евросоюза.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр образования Литвы не исключает, что русский язык как второй иностранный в школах сменят другие
С целью отказаться от изучения в школах русского языка...
Эфир Delfi: Запорожская АЭС, дроны из Литвы, забор на границе с Беларусью
Сегодня в расширенном выпуске новостей рассказываем о...
Министр охраны окружающей среды отказывается от налога на автомобили внимание направят на владельцев неисправных авто
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...
Нового поставщика выбрали 95 000 клиентов Perlas Energijа
В установленный срок (до 28 августа включительно) нового...
Центр реестра временно закрывает на реконструкцию самое большое отделение в Вильнюсе
Центр реестра с 5 сентября закрывает на реконструкцию...