Европейские страны упрощают въезд туристам

Сходные правила и в Греции — с уточнением, что те, кто закончил вакцинацию более 270 дней назад, должны перед путешествием сделать бустер и иметь подтверждающий документ.
Во Франции после длительного перерыва ждут гостей издалека, власти объявили, что собираются отменить требование о предъявлении отрицательных тестов для привитых путешественников, прилетающих из стран за пределами ЕС. Париж выполнит обещание, если ежедневные показатели заражаемости продолжат уверенно снижаться.
Меньше заболевших регистрируют и медики Италии, там отменяют обязательное ношение масок на улицах. По этому пути идут испанские власти. С оговоркой, что маски сохранятся для многолюдных мероприятий.
Исабель Родригес Гарсия, пресс-секретарь испанского правительства, уточнила: "Маски по-прежнему будут обязательными в помещениях, а также на мероприятиях на открытом воздухе, например, на концертах, где невозможно обеспечить расстояние в 1,5 метра".
Ветер перемен обещает сделать путешествие приятным. Однако перед тем, как паковать чемодан, стоит проверить, чего именно в текущие момент требуют санитарные власти по месту назначения.
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