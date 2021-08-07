Пожарные и спецтехника ряда стран окажут помощь Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом в ночь на субботу, 7 августа, сообщило министерство по делам защиты граждан. Как уточнило агентство dpa, в борьбу с огнем вступят 16 израильских и 100 украинских пожарных, а также 82 спасателя и два пожарных самолета из Франции. 40 огнеборцев и два специализированных самолета прибудут с Кипра, два - из Швеции. Швейцария прислала три пожарных вертолета, а Румыния - 112 пожарных и 23 автомобиля.

По данным МВД Германии, помощь ЕС в борьбе с продолжающимися лесными пожарами уже запросили Албания, Греции, Италия, Северная Македония и Турция.

Многие районы Греции страдают от лесных пожаров

Тем временем в Греции сильный пожар вспыхнул к северу от Афин. В окрестностях греческой столицы были эвакуированы жители сразу нескольких населенных пунктов. Пожары продолжаются на полуострове Пелопоннес, а также на острове Крит - далеко на юге страны. Огонь вспыхнул и в расположенном в 300 км северо-западнее Афин общине Гревена. Из города Лимни на острове Эвбея паромом были эвакуированы около 2000 человек, поскольку огонь перерезал дорогу.

По данным министерства по делам защиты граждан в стране продолжается борьба с более чем 150 пожарами. В пятницу при тушении огня в местечке Иппократио Политиа в Аттике погиб 38-летний доброволец.

Ситуация в турецкой Анталии нормализовалась

Лесные пожары продолжаются в прибрежных районах на юге и западе Турции. Однако в регионе Анталия большинство из них удалось локализовать, сообщило государственное агентство Anadolu. Ущерб, нанесенный здесь огнем, еще предстоит оценить.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в стране уже работают 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана, 16 пожарных и два вертолета направит Казахстан. Ожидается также, что 9 августа прибудут два пожарных вертолета из США.