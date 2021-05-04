С 24 апреля жители большинства районов Симферополя, по информации крымских СМИ, получают воду по 18 часов в день, что в три раза больше, чем было на протяжении последних лет. Правда, только холодную - горячую воду из-за ее дефицита симферопольцам даже не обещают. Нехватка воды возникла на полуострове после аннексии Крыма Россией и перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

Водозабор как объект престижа

Ситуация улучшилась, в том числе, благодаря выходу на полную проектную мощность Бештерек-Зуйского водозабора неподалеку от Симферополя. Этот объект был торжественно введен в эксплуатацию назначенными Москвой властями Крыма в середине марта - к годовщине незаконного референдума 2014 года. Теперь, после завершения наладочных работ, артезианские скважины, как утверждают проектировщики, должны обеспечить водой около трети населения столицы Крыма.

Чтобы качать воду из скважин и до Симферополя в таких объемах, нужны мощные современные насосы. Их поставила московская компания "ВДК автоматика" (VDK), о чем в своем пресс-релизе 30 марта сообщила администрация особой экономической зоны "Технополис Москва". "Теперь в Крыму на водозаборе Бештерек-Зуйский работает насосная станция, оборудованная и отлаженная компанией, - говорится в релизе. - Установка была разработана и поставлена специалистами VDK всего за три месяца".

VDK с 2019 года является резидентом "Технополиса" - своеобразного "офшора" под крылом властей Москвы, прописка в котором освобождает инновационные компании от налогов и таможенных пошлин. Проекты VDK и других компаний из специальной зоны регулярно освещаются государственными СМИ, ее резиденты не обижены госзаказами.

Совсем не российское ноу-хау

Поставленные VDK на Бештерек-Зуйский водозабор насосы, однако, едва ли можно назвать достижением российской инженерной мысли. Дело в том, что они произведены не в России, а в Дании. Первыми на это в начале апреля обратили внимание волонтеры российского антикоррупционного проекта Scanner project, проанализировав сюжеты российского телевидения. На видео можно рассмотреть на агрегатах данные о производителе - датской компании Grundfos.

DW при детальном анализе видео- и фотоматериалов, доступных в сети, удалось установить точную модель насосов. На Бештерек-Зуйском водозаборе установлены семь агрегатов CR 185-8 A-F-A-V-HQQV - новейшей и мощнейшей модели в линейке Grundfos. Модель, установленная близ Симферополя, до сих пор даже официально не была представлена на российском рынке. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы двигателями Siemens. Собеседник DW в штаб-квартире немецкой компании не под запись уточнил, что насосы этой линейки оснащаются двигателями с ультрасовременной системой сетевого автоматического управления Simotics connect.

Пояснения от Siemens

В официальном ответе на запрос DW о двигателях Siemens, установленных на поставленные в Крым насосы, в немецкой компании подчеркнули, что ожидают от партнеров соблюдения всех норм европейского законодательства. "Контракты Siemens AG и ее дочерних компаний содержат положения о необходимости соблюдать нормы экспортного контроля и о конечном пункте назначения товара", - сказали в преcс-службе Siemens AG. Это означает, что клиенты, которые покупают двигатели или другие агрегаты Siemens, обязуются соблюдать существующие экспортные ограничения ЕС и не поставлять оборудование, в частности, в Крым.

Положения о конечном пункте назначения товара уже стали нормой в бизнесе глобальных компаний, отметил в беседе с DW партнер юридической фирмы СMS в Москве Томас Хайдеманн (Thomas Heidemann). Эта юрфирма консультирует немецких инвесторов, которые ведут бизнес в России.

"Покупателя или посредника просят подписать сертификат конечного пользователя (end-user-certificate), в котором контрагент указывает своего клиента либо конечного пользователя оборудования. Европейский поставщик прикладывает этот сертификат к своей отчетности и может в случае проверки подтвердить, что сделал все возможное, чтобы предотвратить нарушение санкций", - объяснил юрист.

Датчане: Ничего не знаем о поставках

Как показал анализ данных российской таможни, доступных через сервис ImportGenius, эксклюзивным импортером оборудования Grundfos в России является дочерняя компания датского концерна - "Грундфос Истра". В этой компании не ответили на вопрос DW, знали ли они о планируемых поставках в Крым. В датской штаб-квартире Grundfos сказали, что не знали о поставках на аннексированный полуостров. Материнская компания также не сообщила, подписывала ли они с импортером оборудования либо его конечным покупателем в России сертификаты конечного пользователя.

"Если в процессе продажи у нас появляются подозрения о возможном нарушении санкций, мы требуем назвать конечного потребителя. Наше внутреннее расследование не выявило никаких транзакций или корреспонденции, которая указывала бы на несоблюдение наших внутренних правил", - констатировал в комментарии DW вице-президент холдинга Grundfos Петер Триллингсгаард.

По российским законам все в норме

В штаб-квартире Grundfos заверили, что соблюдают и международное, и российское законодательство. Именно в этом и заключается правовая коллизия: после импорта оборудования в Россию дочерняя компания руководствуется уже российским законодательством, а значит, не может требовать от своих клиентов письменно отказаться от использования оборудования в Крыму. "В случае нарушения санкций европейские контролирующие органы спрашивают с европейского поставщика. Как правило, против дочерней компании действия не предпринимаются", - добавляет юрист Томас Хайдеманн.

И все же открытым остается вопрос: знали ли датчане либо сотрудники дочерней компании о планах покупателя поставить насосы в Крым? "Такого рода насосы часто продаются системным производителям, которые, в свою очередь, изготавливают и продают уже готовые системы своим клиентам", - отметил вице-президент Grundfos Петер Триллингсгаард, не называя российскую компанию, которая купила "крымские" насосы.

Таким системным производителем теоретически могла оказаться московская компания VDK, которая предлагает комплексные решения водоснабжения и водоочистки. О ее участии в строительстве Бештерек-Зуйского водозабора официально стало известно лишь после запуска объекта. Публично был известен лишь генподрядчик по строительству этого объекта - компания ООО "Современные системы реновации". VDK не ответила на вопросы DW о том, каким образом компания смогла купить оборудование Grundfos для Крыма в обход санкций ЕС. Проигнорировало запрос DW о датских насосах и "Инвестиционно-строительное управление" аннексированного полуострова, которое выступало заказчиком строительства Бештерек-Зуйского водовода.

Выяснять, знали ли в компании Grundfos о поставке в Крым, будет Датское ведомство экспортного контроля. В ответ на запрос DW ведомство сообщило, что изучает ситуацию и в случае необходимости проведет всестороннее расследование относительно возможного нарушения санкций ЕС. "В соответствии со статьей 110с Уголовного кодекса Дании, наказанием за нарушение санкций является штраф либо тюремное заключение сроком до четырех месяцев, при отягощающих обстоятельствах - до четырех лет", - сообщили в ведомстве экспортного контроля.

Пиррова победа над санкциями?

С установкой оборудования в Крыму трудности, похоже, только начинаются. Возникает вопрос: как быть с гарантией и сервисом? В компании Grundfos заверили DW, что не будут предоставлять сервисное обслуживание для оборудования, установленного на Бештерек-Зуйском водозаборе. То есть на дорогие агрегаты фактически нет гарантии, а в случае поломки их может оказаться просто некому чинить.

У специалистов также возникают вопросы к подбору оборудования. Зигфрид Гендрис (Siegfried Gendries), немецкий эксперт, который ведет аналитический блог о проблемах водообеспечения в разных регионах планеты и следит и за ситуацией в Крыму, указывает, что специфика установленных насосов не соответствует поставленным задачам - они слишком мощные с точки зрения дальности транспортировки воды, но не пропускают так много воды, как нужно. "20 километров по ровной поверхности в соседний Симферополь - это ничто для таких насосов. С такой мощностью насосов можно воду через горы качать. В то же время их пропускная способность ниже, чем заявленные объемы поставки воды", - констатирует специалист.

По словам Гендриса, либо подрядчики купили не то, что нужно, либо заказчик скрывает истинное предназначение воды. Немецкий эксперт указывает на то, что население Крыма испытывает жесткую конкуренцию за питьевую воду со стороны наращиваемого военного контингента РФ и туристов, которых активно привлекают на полуостров.

Лишь временное решение проблемы?

Но даже если вопрос с техобслуживанием импортных насосов удастся закрыть, эксперты сомневаются, что артезианские скважины решат проблемы Крыма. Аналитик Всемирного центра геоинформатики и устойчивого развития Сергей Гапон говорит, что запасы воды на полуострове полностью уже не восстанавливаются даже после зимы, поэтому ее дефицит каждое лето может быть все более острым.

"Бурение артезианских скважин - это не выход. Вблизи моря уже сейчас наблюдается проблема, что качество артезианской воды стремительно падает, вода становится соленой. Та же проблема рано или поздно проявится и в центральной части Крыма", - прогнозирует специалист. По его оценке, запасов воды в скважинах Бештерек-Зуйского водозабора хватит максимум на пять лет.

Зигфрид Гендрис убежден, что более эффективным для обеспечения крымчан водой, чем бурение скважин, были бы для начала инвестиции в инфраструктуру. "Проблема, прежде всего, состоит в недостаточных инвестициях в изношенные водоводы, из-за которых теряются огромные объемы воды", - полагает немецкий эксперт. Так, даже запуск на полную мощность Бештерек-Зуйского водозабора в конце апреля пока не помог многим симферопольцам. Уже спустя несколько дней в ряде районов Симферополе вода вообще исчезла из-за неисправности водопроводов.