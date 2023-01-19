Европейский еврейский конгресс (EJC) глубоко возмущен заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова,сравнившего россиян с евреями, а Запад - с Гитлером. "Мы в шоке и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста. Это искажение Холокоста на самом элементарном уровне, и мы призываем господина Лаврова безоговорочно извиниться и отозвать эти комментарии", - говорится в заявлении EJC, обнародованном в среду, 18 января.

"Это уже не первый случай, когда российский министр делает сравнения с Холокостом и Гитлером. Это следует прекратить. На фоне приближающегося Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого в день освобождения Освенцима Красной армией, память о жертвах Холокоста больше никогда не должна использоваться таким ужасающим образом", - подчеркнул президент Европейского еврейского конгресса Ариэль Музикант.

Что заявил Лавров



Несколькими часами ранее Сергей Лавров заявил, что "так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЄС с той же задачей - окончательного решения "российского вопроса".

"Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", - добавил Лавров.