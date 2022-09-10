Нежелание властей Ирана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предоставить информацию об обогащении урана на трех ядерных объектах в стране ставит под угрозу возможность возобновления ядерной сделки с Исламской Республикой. Об этом говорится в совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании, опубликованном в субботу, 10 сентября.

Как отмечается в документе, по прошествии полутора лет переговоров с Ираном о восстановлении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) группой был представлен окончательный набор документов, которые позволят Ирану вернуться к соблюдению своих обязательств по СВПД, а США - вернуться к соглашению.

"К сожалению, Иран решил не пользоваться этой важной дипломатической возможностью", - говорится в документе. Вместо этого Тегеран продолжает наращивать свою ядерную программу", указывается далее.

Нежелание Ирана сотрудничать с МАГАТЭ

МАГАТЭ еще в июне призвало власти Ирана сотрудничать с агентством и предоставлять запрашиваемую информацию, без которой невозможно подтвердить заявления Тегерана о мирном характере ядерной программы. Спустя три месяца Иран "вообще не предпринял никаких шагов" в этом направлении, подчеркивается в заявлении.

Позиция Тегерана "вызывает серьезные сомнения относительно намерений и приверженности Ирана успешному исполнению СВПД", а также противоречит юридически обязывающим обязательствам Исламской Республики и "ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", - констатируют авторы заявления.

Попытки восстановить ядерную сделку с Ираном

В 2015 году Иран заключил СВПД с так называемой "группой шести", в которую вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им ядерной программы.

В 2018 году США объявили о выходе из соглашения и возобновлении действия ограничительных мер в отношении Ирана. Тегеран, в свою очередь, стал отказываться от соблюдения договора. В числе прочего, иранская сторона начала обогащать уран до более высокого уровня, производить металлический уран, вводить в работу более быстрые центрифуги и накапливать значительно больше урана, чем утверждено сделкой.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. В августе по итогам нескольких раундов переговоров в Вене сторонам был представлен текст финальных договоренностей.