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В Италии в канун праздников власти вернут обязательное ношение масок на улицах. Это — одна из дополнительных мер по сдерживанию роста заболеваемости в обществе, где почти 90% населения полностью вакцинированы.
Lūpdažis ant kaukės
Lūpdažis ant kaukės
© Shutterstock

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, уточнил: "Маски станут обязательными и на открытом воздухе, мы рассматриваем введение требования носить маски типа FFP2, обладающие лучшим уровнем защиты. Такие маски мы предлагаем ввести в определенных местах — в междугороднем и общественном транспорте, в кинотеатрах, музеях, на закрытых спортивных мероприятиях и даже на стадионах".

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С понедельника Дания потребует от иностранцев, въезжающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирус, независимо от статуса вакцинации. Школы, театры и развлекательные учреждения закрыты, но власти считают, что вакцинация большей части населения позволит избежать полного локдауна.

Высокая доля привитых, похоже, спасет рождественские праздники и в Швеции. И это несмотря на быстрый рост числа заражений. Лена Халленгрен, министр здравоохранения страны, уточнила: "Имеющие прививки люди могут встретить рождество с близкими — так, как обычно. Благодаря нашим усилиям по еще более широкой вакцинации и предоставлению каждому бустерной дозы мы, надеюсь, можем рассчитывать на более светлые времена".

В Румынии тысячи медработников бастуют, требуя повышения зарплаты. Страна пережила тяжелейшую волну ковида, по оценкам экспертов, не за горами очередной всплеск заражений. В Румынии — один из самых низких в ЕС уровней вакцинации, там привито 40% населения.

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