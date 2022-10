Европейцев предупредили о новой волне коронавируса

В ходе пресс-конференции представители регулятора напомнили, что пандемия не закончилась, а вариант омикрон продолжает мутировать. При этом, по словам специалистов, некоторые мутации вызывают большую озабоченность, чем другие.

Марко Кавалери, EMA: "На прошлой неделе один из новых вариантов омикрона, который называется BQ.1, был идентифицирован как минимум в пяти странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний BQ.1 и каждая подгруппа, называемая BQ.1.1, станут доминирующими штаммами с середины ноября до начала декабря".

Осенью и зимой, обращают внимание специалисты, вирусы гриппа и covid будут циркулировать одновременно. В связи с этим европейцам рекомендуют привиться обеими вакцинами, особенно людям из группы риска. Существующие вакцины, утверждают ученые, пока эффективны. Однако коронавирус мутирует быстрее, нежели ученые адаптируют вакцины к новому штамму.

Simple measures we all took to curb the #COVID19 infections have shown great efficiency in avoiding getting sick with #influenza during the pandemic years.