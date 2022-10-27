Европейцев предупредили о новой волне коронавируса

В ходе пресс-конференции представители регулятора напомнили, что пандемия не закончилась, а вариант омикрон продолжает мутировать. При этом, по словам специалистов, некоторые мутации вызывают большую озабоченность, чем другие.
Марко Кавалери, EMA: "На прошлой неделе один из новых вариантов омикрона, который называется BQ.1, был идентифицирован как минимум в пяти странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний BQ.1 и каждая подгруппа, называемая BQ.1.1, станут доминирующими штаммами с середины ноября до начала декабря".
Осенью и зимой, обращают внимание специалисты, вирусы гриппа и covid будут циркулировать одновременно. В связи с этим европейцам рекомендуют привиться обеими вакцинами, особенно людям из группы риска. Существующие вакцины, утверждают ученые, пока эффективны. Однако коронавирус мутирует быстрее, нежели ученые адаптируют вакцины к новому штамму.
Simple measures we all took to curb the #COVID19 infections have shown great efficiency in avoiding getting sick with #influenza during the pandemic years.
So... Let's prevent flu from spreading this season too, with some of the simple steps anyone can take!#FluAwareness pic.twitter.com/G6L798nlb8
— ECDC Influenza (@ECDC_Flu) October 26, 2022
Жителей Старого Света призывают не забывать о профилактических мерах: носить маску, часто мыть руки, не собираться большими группами, проветривать помещение, и, по возможности, работать из дома.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутаты предлагают менять порядок оплаты за услуги частных клиник, но это может повлиять на очереди в поликлиниках
Жители Литвы ходят в частные клиники, чтобы не ждать в...
Трое учеников одной вильнюсской гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице
В понедельник трое подростков из вильнюсской гимназии...
Эксперт о пропуске Собчак в Литву: это противоречит всей политике, которую до этого декларировали
Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в...
Парламент принял решение: из-за роста цен на электричество и газ будет меняться цена на воду вода в крупных городах подорожает примерно на 60 центов
Парламент Литвы разрешил менять тарифы на воду, если...
Сквернялис о Билотайте: ей слишком тяжело, чем больше разговоров, тем больше лжи
Член демократической фракции "Во имя Литвы " Саулюс...