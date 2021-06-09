Европейский парламент согласовал введение ковид-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. За регламент, внедряющий сертификаты для граждан этих стран, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 546 евродепутатов, 93 были против, еще 51 - воздержался. За второй регламент, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене, проголосовали 553 евродепутата, 91 высказался против, 46 воздержались. Результаты объявили утром в среду, 9 июня, сообщает корреспондент DW.

Теперь эти регламенты должен окончательно утвердить Совет ЕС. Ковид-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.

Три ковид-сертификата ЕС

Эти сертификаты будут подтверждать либо вакцинацию от коронавируса, либо негативный тест, либо наличие иммунитета от COVID-19. Сертификаты будут обязательно выдавать тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас их четыре - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Каждое государство Европейского Союза или Шенгенской зоны сможет по собственному усмотрению выдавать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) либо допущенных к использованию отдельными странами ЕС. Российская вакцина "Спутник V" пока не завершила процедуру ВОЗ, хотя ее используют в некоторых государствах ЕС, в частности в Венгрии.

В качестве негативных будут признавать только ПЦР- или антиген-тесты на коронавирус. Наличие иммунитета можно будет подтвердить только ПЦР-тестом. Ковидный сертификат будут выдавать не ранее чем через 11 суток после такого соответствующего результата, срок его действия составит 180 дней.

COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент - QR-код, с помощью которого будут проверят подлинность сертификата.

Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов. Например, Украина уже ведет переговоры с Еврокомиссией о взаимном признании.