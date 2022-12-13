Кайли заявила о своей невиновности

Ранее в тот же день Кайли через одного из адвокатов опровергла обвинения в свой адрес. "Ее позиция состоит в том, что она невиновна. Она не имеет никакого отношения к денежным потокам из Катара, абсолютно никакого", — заявил адвокат Михалис Димитракопулос в эфире греческого телеканала Open. Он указал, что не может разглашать никаких деталей, а также не имеет информации о том, были ли у Кайли найдены деньги и в каком размере.

Накануне председатель Европарламента Роберта Метсола обратилась с речью к депутатам, в которой она заявила об атаке на европейскую демократию и свободное, открытое и демократическое общество. Она призвала к всеобъемлющему расследованию коррупционного скандала. Еще в минувшие выходные Метсола отстранила бывшую греческую телеведущую Кайли от исполнения обязанностей на посту вице-председателя Европарламента; кроме того, ее исключили из греческой партии ПАСОК и социал-демократической фракции ЕП.

Коррупционный скандал в Европарламенте

Одна из 14 вице-председателей Европарламента Ева Кайли одновременно была одним из представителей по контролю за ситуацией на рынке труда Катара, где правозащитники отмечали многочисленные случаи нарушения прав трудовых мигрантов из Азии и Африки. Незадолго до начала чемпионата мира по футболу Кайли встретилась с министром труда Катара, а 22 ноября, выступая в Европарламенте, дала положительную оценку реформе рынка труда в Катаре, назвав ее "вдохновляющей арабский мир". В начале декабря Кайли стала одной из шести подозреваемых в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, принимающего чемпионат мира.

Несколько дней назад они были задержаны, а в ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. 11 декабря власти Бельгии предъявили обвинения четырем подозреваемым и выдали ордер на их арест. "Они обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", — заявила прокуратура. Помимо Кайли, по данным бельгийских СМИ, под стражу заключили ее парламентского советника Франческо Джорджи, итальянского экс-депутата Европарламента от фракции социалистов Пьера-Антонио Панцери и еще одного неназванного брюссельского лоббиста. Двое других задержанных — отец Кайли и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини — были освобождены.