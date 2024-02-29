Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

"Народ России нельзя путать с разжигающим вражду, автократическим и клептократическим кремлевским режимом", - заявили парламентарии. Они призвали российские власти освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных, прекратить применение пыток и других видов жестокого обращения в отношении всех заключенных.

По данным евродепутатов, в ЕС проживает множество российских диссидентов, представителей СМИ и гражданского общества, которые были вынуждены покинуть Россию, но многие все еще остаются в РФ. В связи с этим Европарламент настаивает на создании в Евросоюзе системы многократных виз для правозащитников, активистов и политически преследуемых лиц, призывает государства-члены ЕС избегать непропорционального применения ограничительных мер в отношении лиц, ищущих убежища от российского правительства и борющихся с ним, упростить для российских диссидентов в ЕС процессы регистрации организаций, чтобы они могли продолжать свою работу.