Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard

На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых".
В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине.
Текст документа был предложен членом Европарламента из Германии Райнхардом Бютикофером (Reinhard Bütikofer). Агентство dpa отмечает, что подобное обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, в особенности с учетом того, что его подготовил политик от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.
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