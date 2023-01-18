Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard

На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых".

В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине.

Текст документа был предложен членом Европарламента из Германии Райнхардом Бютикофером (Reinhard Bütikofer). Агентство dpa отмечает, что подобное обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, в особенности с учетом того, что его подготовил политик от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.