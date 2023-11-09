Европарламент призвал не отнимать у россиян личные вещи и автомобили при въезде в ЕС

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение [этого требования] дискредитирует цель и инструмент санкций», — говорится в одном из 25 пунктов документа.

Помимо этого, в резолюции содержится призыв к расширению санкций против России. В частности, депутаты выступают за полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения, а также призывают к введению санкций в отношении российской алмазодобывающей группы компаний АЛРОСА и внедрению системы отслеживания происхождения алмазов.