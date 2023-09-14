Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Европейский парламент призвал Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдать ордер на арест белорусского правителя Александра Лукашенко. В резолюции, одобренной евродепутатами в среду, 13 сентября, Лукашенко назван соучастником насильственного вывоза более 2150 детей, в том числе сирот, из оккупированных РФ регионов Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где "они подвергаются русификации и идеологической обработке". Европарламент считает Лукашенко и его режим ответственными за эти военные преступления точно так же, как Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.