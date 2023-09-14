Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

 
Deutsche Welle
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
ФОТО: Scanpix

Александр Лукашенко и его режим причастны к депортации украинских детей, поэтому несут за это такую же ответственность, как Путин и Львова-Белова, говорится в резолюции Европарламента.

Европейский парламент призвал Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдать ордер на арест белорусского правителя Александра Лукашенко. В резолюции, одобренной евродепутатами в среду, 13 сентября, Лукашенко назван соучастником насильственного вывоза более 2150 детей, в том числе сирот, из оккупированных РФ регионов Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где "они подвергаются русификации и идеологической обработке". Европарламент считает Лукашенко и его режим ответственными за эти военные преступления точно так же, как Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

ЕП осудил участие режима Лукашенко в российской агрессии против Украины

В резолюции осуждается участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины; снабжение войск РФ оружием и военной техникой, производство комплектующих для российской армии, размещение российских войск в стране и их обучение белорусскими инструкторами; угрозы присоединиться к российской агрессии в сочетании с размещением войск вблизи украинской границы, которая связывает там украинские войска.

Белорусское руководство должно предстать перед спецтрибуналом

Режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предполагает ответственность за разрушения и ущерб, причиненные Украине, отмечается в документе. В связи с этим Европарламент считает, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины, должен обладать юрисдикцией для расследования действий не только Путина и российского политического и военного руководства, но также и белорусского руководства.

Поэтому европарламентарии призвали институты Евросоюза и государства ЕС принять все меры, необходимые для "обеспечения уголовного преследования белорусских должностных лиц, которые являются соучастниками преступлений агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, совершенных против Украины".

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