Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине

Об этом говорится в принятом в среду докладе об отношениях ЕС с Беларусью, сообщает "Европейская правда".

В утвержденном документе Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены найти правовые пути для ареста активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, причастных к военным действиям России, и, по возможности, использовать их для поддержки восстановления Украины".

Европарламент считает, что, сделав возможным неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный Украине.

Депутаты считают также, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования преступлений не только президента РФ Владимира Путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства.