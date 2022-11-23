Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

В резолюции Европарламента, которую поддержали 494 членов ЕП, 58 выступили против и 44 воздержались, отмечается, что преднамеренные нападения и зверства, совершенные Российской Федерацией против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права равносильны актам террора и военным преступлениям. Поэтому европарламентарии признают Россию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические средства.

Поскольку в ЕС пока нет правового механизма, позволяющего признать государство спонсором терроризма, или списка государств, поддерживающих терроризм, Европарламент призывает ЕС и его государства создать такой список и включить в него Россию. Это позволило бы применять к Москве некоторые важные санкции и существенно ограничило бы отношения ЕС с Россией. В настоящее время у ЕС есть список лиц, групп и организаций, связанных с террористическими актами, и европарламентарии призывают включить в него "Группу Вагнера", 141-й специальный моторизованный полк ("Кадыровцы") и другие вооруженные группы, финансируемые Россией, или уполномоченные.

Европарламент также призывает ЕС к дальнейшей изоляции России в международных отношениях, воздерживаться от организации мероприятий в России и ограничивать деятельность России в международных организациях. Они также предлагают ослабить дипломатические отношения с Россией, свести к минимуму контакты ЕС с российскими официальными лицами и закрыть организации, связанные с российскими властями и действующие в ЕС, занимающиеся распространением пропаганды.

Европарламентарии призывают страны ЕС немедленно принять 9-й пакет санкций ЕС против России. Они также хотят, чтобы страны ЕС активно предотвращали, расследовали и привлекали к уголовной ответственности за любое уклонение от существующих санкций. Они призывают страны ЕС вместе с Еврокомиссией рассмотреть возможные меры против стран, которые пытаются помочь России обойти уже действующие ограничительные меры.

Члены Европарламента призывают к дальнейшей поддержке независимого расследования военных преступлений России и просят страны ЕС помочь в создании специального трибунала для расследования преступлений России против Украины.

Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии уже приняли постановления об объявлении России террористическим или поддерживающим терроризм государством.