"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины" , – отмечается в тексте резолюции.
Европарламент также осуждает вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
"Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину, как национальное государство, и уничтожении самобытности и культуры ее народа", – говорится в пресс-релизе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию максимальным большинством голосов.
"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", – сказал Зеленский во время выступления на церемонии вручения премии Сахарова.
Аналогичные резолюции уже приняли целый ряд стран. 30 ноября Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – признал Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее такое же решение приняли сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году.
Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
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