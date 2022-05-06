По словам пресс-секретаря Европарламента Яниса Крастиньша, помимо продления действия схемы сертификатов до 30 июня 2023 года, изменения также позволят государствам-членам выдавать сертификаты испытаний на основании тестов на антигены нового типа.

Депутаты Европарламента просят Европейскую комиссию оценить, является ли схема необходимой и соразмерной через шесть месяцев после продления. Депутаты хотят, чтобы период применения постановления был как можно короче и чтобы его отменили, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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Депутаты Европарламента внесли поправку в предложение, подчеркнув, что государствам-членам следует избегать дополнительных ограничений на свободное передвижение владельцев сертификатов, за исключением случаев крайней необходимости.

Ограничения, если они налагаются, должны быть соразмерными и обоснованными в свете последних научных рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Комитета ЕС по безопасности здоровья.

Переговоры с Советом ЕС о продлении сертификата могут начаться немедленно, чтобы правила были введены до истечения срока действия нынешней системы 30 июня.

Цифровой сертификат Европейского союза Covid-19 был создан в июне 2021 года для облегчения свободного передвижения по Европе во время пандемии в течение ограниченного периода сроком в 12 месяцев.