Европарламент поддержал кандидатский статус Украины

Лидеры Европейского Парламента (конференция президентов) заявили о поддержке решения Европейского совета, принятого в 2022 году, о предоставлении Украине статуса кандидата. Во вторник в Европарламенте поддержаны рекомендации Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Ожидается, что следующий шаг будет сделан Европейским советом на его заседании в декабре, отмечают международные СМИ.

Конференция президентов выражает надежду, что Украина продолжит проведение реформ для выполнения условий для начала переговоров между Брюсселем и Киевом.

В Брюсселе 28 ноября на совместной пресс-конференции со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости продолжать поддержку Украины, в частности, через Европейский фонд мира. "Мы должны как можно скорее договориться о новом фонде для Украины в пятьдесят миллиардов", – заявила Метсола.