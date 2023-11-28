Европарламент откроет офис в Киеве

"Это партнерство будет усилено созданием постоянного представительства Европейского парламента в Киеве, развитием и поддержкой наших связей с Верховной радой и украинским народом", - сказано в заявлении.
Конференция председателей - это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами Евросоюза, национальными парламентами и странами, не входящими в ЕС. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и главы политических групп.
Страна - кандидат на вступление в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Европарламента Роберте Метсоле с просьбой создать постоянное представительство в Киеве во время своего визита во Львов 4 марта. В конце апреля этот вопрос вновь поднял Руслан Стефанчук.
Украина - кандидат на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия порекомендовала начать с ней переговоры о членстве.