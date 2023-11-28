Европарламент откроет офис в Киеве

Европейский парламент откроет офис в Киеве. Об этом сообщила конференция председателей Европарламента после встречи со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Брюсселе во вторник, 28 ноября. Он подписал обновленный меморандум о взаимопонимании между Европарламентом и Радой, что в Евросоюзе назвали важным шагом в укреплении многостороннего партнерства двух законодательных органов, которое в свою очередь является "важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС".