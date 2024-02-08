Европарламент осудил попытки РФ вмешаться в дела ЕС и призвал власти Латвии "тщательно изучить" кейс Жданок

Резолюцию поддержали 433 депутата, 566 парламентариев проголосовали против, еще 18 воздержались. Из латвийских депутатов четверо (Калниете, Вайдере, Иябс, Мелбарде) проголосовали за принятие документа, один (Жданок) против, остальные не участвовали в голосовании.

"Москва вербует некоторых депутатов Европарламента в качестве "агентов влияния" и создает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в том числе посредством финансирования, которые затем действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России", — говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.

В резолюции выражается "глубокая озабоченность" появившимся в СМИ публикациям о том, что евродепутат Татьяна Жданок (РСЛ) "предположительно выступала информатором ФСБ". Авторы текста отмечают, что как Европарламенту, так и властям Латвии "крайне важно тщательно расследовать этот вопрос, а также определить любые соответствующие результатам санкции и уголовные процессы".