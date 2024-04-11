Европарламент оштрафовал на 1750 евро депутата Жданок за связи с ФСБ

Татьяна Жданок является депутатом Европарламента с 2004 года, со вступления Латвии в ЕС - она избиралась четырежды. В этом году — впервые за 20 лет — Жданок в Европарламент баллотироваться не будет. В этот раз Сейм лишил ее такого права, поскольку она состояла в Компартии и после 13 января 1991 года.