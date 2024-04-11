Европарламент одобрил реформу миграционного законодательства ЕС

Предложенную реформу критикуют как левые, так и крайне правые партии, а также лидеры ряда стран Евросоюза, в частности Польши и Венгрии. Её удалось одобрить лишь с небольшим перевесом - за различные законопроекты голосовали в среднем около 300 депутатов, против около 260.

В то время как представители левых, а также ряд правозащитных организаций, включая Amnesty International, критикуют реформу за ужесточение условий получения убежища в ЕС и упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов, правые популисты считают её недостаточно жёсткой по отношению к мигрантам. Представители ряда стран Центральной и Восточной Европы также критикуют предусмотренный реформой механизм солидарности со странами, которые сейчас принимают у себя больше всего мигрантов, такими как Италия, Испания и Греция.