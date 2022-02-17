Европейский парламент одобрил экстренную программу макрофинансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро. На пленарном заседании в Страсбурге в среду, 16 февраля, за выделение этих средств Украине проголосовало подавляющее большинство депутатов — 598 из 694.
Программа вступит в силу после утверждения Советом ЕС. Помощь предназначается для поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в условиях эскалации российско-украинского конфликта. Она будет выплачена двумя траншами в течение года.
Ранее о предоставлении Украине финансовой помощи объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она отмечала, что в новый пакет "войдут экстренные займы и гранты", в частности новая срочная программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Макрофинансовая помощь — это кредиты, выделяемые Евросоюзом на льготных условиях соседним странам, в первую очередь для поддержки их платежного баланса.
По данным Еврокомиссии, с 2014 года ЕС и его финансовые институты предоставили Украине более 17 миллиардов евро в виде кредитов и грантов.
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