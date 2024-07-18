Европарламент одобрил нового президента Еврокомиссии

Несмотря на пылкие дебаты и критику немецкого политика в ЕП, за ее кандидатуру проголосовал 401 депутат, против 284, 15 воздержались. Всего присутствовали 707 европарламентариев. Голосование было тайным.

Напомним, накануне суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен не была достаточно прозрачна с общественностью в отношении контрактов на вакцину от COVID-19. Там решили, что ЕК необоснованно скрыла часть документов.