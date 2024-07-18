2024.07.18 15:16

Европарламент одобрил нового президента Еврокомиссии

 
ru.DELFI.lt
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
ФОТО: FREDERICK FLORIN | AFP / Scanpix

Европарламент одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии на второй пятилетний срок. Об этом сообщает корреспондент Delfi из Страсбурга, где проходит первая сессия новоизбранного ЕП.

Несмотря на пылкие дебаты и критику немецкого политика в ЕП, за ее кандидатуру проголосовал 401 депутат, против 284, 15 воздержались. Всего присутствовали 707 европарламентариев. Голосование было тайным.

Напомним, накануне суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен не была достаточно прозрачна с общественностью в отношении контрактов на вакцину от COVID-19. Там решили, что ЕК необоснованно скрыла часть документов.

Кандидатуру фон дер Ляйен ранее одобрили лидеры Евросоюза. Осенью ожидается утверждение нового состава ЕК. Верховным представителем ЕС по иностранным делам должна стать премьер Эстонии Кая Каллас.

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