Европарламент не направит наблюдателей на выборы в России

Ранее представители российской оппозиции и ряд европейских политиков призвали Евросоюз не признавать итоги президентских выборов в России. Так, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная в колонке для The Washington Post отметила, что отказ Владимиру Путину в легитимности стал бы важным сигналом как для всего мира, так и для гражданского общества России, а также для все еще лояльных Кремлю элит - "сигналом о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник".