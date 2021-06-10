В этом документе евродепутаты призывают Совет ЕС незамедлительно ввести "экономические санкции, которые должны быть существенными и оказывать в максимально возможное и немедленное воздействие на белорусский режим". Эти меры должны быть направлены как против государственных компаний, так и против частных, контролируемых Минском, или увольняющих сотрудников за участие в протестах или забастовках.
В проекте резолюции предлагается ввести секторальные санкции против предприятий, работающих с нефтью и нефтепродуктами, а также в калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности; прекратить сотрудничество с белорусскими госбанками и целый ряд других мер.
Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность "привязанностью России к режиму Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество между спецслужбами".
Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске
Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая. Диспетчеры международного аэропорта Минска принудили борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в столице Беларуси, заявив, что у них имеются сведения о находящейся на борту бомбе.
Сообщение о минировании оказалось ложным, однако после посадки лайнера были задержаны двое пассажиров - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.
24 мая страны Евросоюза согласовали санкции против Минска, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Кроме того, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Главы МИД стран "большой семерки", глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также представители целого ряда стран и международных организаций осудили арест Протасевича.
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