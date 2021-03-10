Европарламент большинством голосов проголосовал во вторник, 9 марта, за выделение дополнительных 5,1 миллиарда евро в бюджет Евросоюза, рассчитываемый до 2027 года, на развитие программы здравоохранение EU4Health. Это в разы превышает расходы на общеевропейское здравоохранение в предыдущем бюджете.
Вопросы государственных систем здравоохранения находятся в компетенции самих стран, и возможности Евросоюза в этой области ограничены. Однако пандемия выявила "многие слабые места в национальных системах здравоохранения", говорится в заключении евродепутатов. Одной из проблем является зависимость от поставок лекарств, медицинских приборов и защитных средств из стран, не входящих в ЕС.
В рамках программы EU4Health будут созданы резервы медицинских товаров и продуманы механизмы более быстрой и эффективной реакции на глобальные угрозы здравоохранению. Кроме того, программа будет искать решения таким вызовам как стареющее население, а также зависимость от алкоголя и курения.
Программа EU4Health была предложена Еврокомиссией 28 мая 2020 года в качестве реакции на пандемию коронавируса. Ее называют самой дорогой в денежном выражении программой здравоохранения, когда-либо существовавшей в мире.
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