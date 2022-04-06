Франция и Германия 4 апреля выслали десятки российских дипломатов в ответ на предполагаемые преступления российских войск в Буче. Правительство ФРГ объявило 40 дипломатов персонами нон грата. Франция призвала 35 российских дипломатов покинуть страну.
Аналогичные меры 5 апреля приняли и другие страны ЕС. Италия выслала 30 российских дипломатов. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что около 25 российских дипломатов, которых попросили покинуть страну, представляют собой "угрозу ее интересам". Выслать сотрудников посольств РФ также распорядились Словения, Эстония, Румыния, Дания и Швеция.
"Незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС
В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также объявил 19 российских представителей в ЕС "нежелательными". Постпред России в ЕС был вызван в Брюссель и проинформирован о принятом решении, сообщил Боррель в Страсбурге. В качестве причины глава европейской дипломатии назвал "незаконные" и "подрывные" действия российского представительства в ЕС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высылку дипломатов "недальновидным шагом". Он заявил, что "сужение дипломатической работы" "неминуемо приведет к ответным шагам".
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