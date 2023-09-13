"Европа снова должна ответить на вызов истории". Главное из ежегодного обращения главы Еврокомиссии

Мы будем на стороне Украины на каждом этапе пути. Столько, сколько потребуется. Наша поддержка Украины будет продолжаться. Только в этом году мы выделили 12 миллиардов евро на выплату заработной платы и пенсий, чтобы помочь больницам, школам и другим службам работать. Но мы смотрим и в будущее — мы предложили дополнительно выделить 50 млрд евро в течение четырех лет на инвестиции и реформы. Это поможет построить будущее Украины, восстановить современную и процветающую страну.

По словам главы Еврокомиссии, за четыре года работы ее команде удалось реализовать программу действий, представленную в 2019 году, на 90%. "Вместе мы показали, что, когда Европа смелая, ей удается достичь своих целей. Однако наша работа еще не завершена, так что давайте держаться вместе", — заявила фон дер Ляйен, поблагодарив Европарламент и правительства стран ЕС за сотрудничество.

В начале своего выступления фон дер Ляйен напомнила, что это ее последнее послание к депутатам как руководителя действующего состава Еврокомиссии — в июне следующего года по итогам выборов в Европарламент будет сформирована новая команда. Впрочем, как неоднократно писали СМИ , немецкий политик рассматривает возможность баллотироваться вновь. Другие издания прочат фон дер Ляйен пост генерального секретаря НАТО.

Мы вступаем в следующую фазу Европейского зеленого курса, но одна вещь никогда не изменится: мы продолжим поддерживать европейскую промышленность на протяжении всего этого перехода. Мы учитываем риски и потребности каждой экосистемы в ходе этого перехода, и при этом нам необходимо разработать подход для каждой промышленной экосистемы.

Четыре года назад Европейский зеленый курс стал нашим ответом на вызов истории. Он родился из необходимости защитить нашу планету, но также был задуман как возможность сохранить наше будущее процветание. Европейская промышленность каждый день показывает, что она готова обеспечить этот переход, доказывает, что модернизация и декарбонизация могут идти рука об руку.

С начала войны в нашем Союзе нашли убежище четыре миллиона украинцев. И я хочу сказать им, что сейчас они так же желанны, как и в те роковые первые недели. Мы обеспечили им доступ к жилью, здравоохранению, рынку труда и многому другому. Я с гордостью сообщаю, что Комиссия предложит распространить правила о предоставлении временной защиты на украинцев в ЕС.

Многие уже работают над созданием более устойчивой формы сельского хозяйства. Мы должны работать вместе с мужчинами и женщинами, занимающимися сельским хозяйством, чтобы решить эти новые проблемы. Нам нужно больше диалога и меньше поляризации. Вот почему мы хотим начать стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в ЕС. Я убеждена, что сельское хозяйство и защита природы могут идти рука об руку. Нам нужно и то, и другое.

Продовольственная безопасность в гармонии с природой остается важнейшей задачей. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность нашим фермерам, поблагодарить их за то, что они изо дня в день обеспечивают нас продуктами питания. Это не всегда легкая задача, поскольку последствия агрессии России против Украины, изменение климата, приведшее к засухам, лесным пожарам и наводнениям, а также новые обязательства оказывают все большее влияние на работу и доходы фермеров.

Поэтому, начиная с этого месяца, мы проведем серию диалогов о чистом переходе с промышленностью. Основная цель будет заключаться в поддержке каждого сектора в построении своей бизнес-модели для декарбонизации промышленности. От ветра до стали, от аккумуляторов до электромобилей — наши амбиции кристально ясны: будущее нашей индустрии чистых технологий должно создаваться в Европе.

Поэтому сегодня я объявляю, что Еврокомиссия начинает расследование по борьбе с субсидированием электромобилей, поступающих из Китая. Европа открыта для конкуренции, не для гонки на дно. В равной степени жизненно важно сохранять открытые линии связи и диалога с Китаем, потому что есть и темы, по которым мы можем и должны сотрудничать. Снижение рисков, а не разрыв связей — таким будет мой подход на саммите ЕС — Китай позднее в этом году.

Возьмем, к примеру, сектор электромобилей. Это важнейшая отрасль чистой экономики с огромным потенциалом для Европы , но мировые рынки сейчас наводнены более дешевыми китайскими электромобилями, и их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. Это искажает наш рынок.

Наша промышленность и технологические компании любят конкуренцию. Они знают, что глобальная конкуренция полезна для бизнеса, что это создает и защищает хорошие рабочие места здесь, в Европе. Но конкуренция честна только до тех пор, пока она справедлива. Слишком часто наши компании исключаются из зарубежных рынков или становятся жертвами хищнической практики. Их часто подрывают конкуренты, получающие выгоду от огромных государственных субсидий.

Нам необходимо реагировать на глубоко укоренившиеся сдвиги в технологиях, обществе и демографии. И для этого нам следует полагаться на опыт бизнеса и профсоюзов, наших партнеров по коллективным переговорам. Вместе с президентом Бельгии в следующем году мы созовем новый Саммит социальных партнеров.

Дефицит рабочей силы и навыков достигает рекордных уровней — как здесь, так и во всех крупных экономиках. В то же время миллионы родителей — в основном матери — изо всех сил пытаются совместить работу и семью, потому что нет системы ухода за детьми, а 8 миллионов молодых людей не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Это не только причина личных страданий. Это также одно из наиболее серьезных препятствий для нашей конкурентоспособности. Нам необходимо улучшить доступ к рынку труда, в первую очередь для молодежи, для женщин. И нам нужна квалифицированная миграция .

Нам нужно смотреть дальше и определить, как нам оставаться конкурентоспособными. Я попросила [бывшего главу ЕЦБ и премьер-министра Италии] Марио Драги — одного из величайших экономических умов Европы — подготовить отчет о будущем европейской конкурентоспособности. Потому что Европа сделает все возможное, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество.

С помощью Пакта о миграции и убежище мы достигаем нового баланса: между защитой границ и защитой людей, между суверенитетом и солидарностью, между безопасностью и человечностью. Мы быстро и сплоченно отреагировали на гибридную атаку, которую предприняла против нас Беларусь. Мы тесно сотрудничали с нашими партнерами на Западных Балканах и сократили нерегулярные потоки. Мы усилили охрану границы.

Каждый день мы видим, что конфликты, изменение климата и нестабильность вынуждают людей искать убежище в других местах. У меня всегда было твердое убеждение, что миграцией нужно управлять. Это требует выдержки и терпеливой работы с ключевыми партнерами.

Мы продолжим продвигать открытую и справедливую торговлю. Мы заключили новые соглашения о зоне свободной торговли с Чили, Новой Зеландией и Кенией. Мы должны стремиться завершить переговоры по сделкам с Австралией, Мексикой и Mercosur к концу этого года, а вскоре после этого — с Индией и Индонезией.

Позвольте мне особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за лидерство — демонстрацию передового опыта как в сфере предоставления убежища, так и в вопросах возвращения. Давайте, наконец, примем Болгарию и Румынию в шенгенскую зону — без каких-либо дальнейших проволочек.

Об инфляции и ценах на газ

Кристин Лагард и Европейский центральный банк прилагают все усилия, чтобы держать инфляцию под контролем. Мы знаем, что возвращение к среднесрочной цели ЕЦБ займет некоторое время. Хорошая новость в том, что Европа начала снижать цены на энергоносители, мы использовали кризис для масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии и ускорения перехода к экологически чистому производству. Цена на газ в Европе год назад составляла более 300 евро за МВтч, сейчас — около 35. Нам нужно подумать, как мы можем воспроизвести эту модель успеха в других областях, таких как критически важное сырье или чистый водород.

О послаблениях для бизнеса