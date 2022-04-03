В Европе шокированы кадрами, свидетельствующими о массовыхубийствах мирного населения в пригородах Киева. "Потрясена сообщениями о невыразимых ужасах в районах, которые покидает Россия. Необходимо срочно провести независимое расследование", - написала в воскресенье, 3 апреля, в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она выразила уверенность в том, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter на английском и украинском языках, что его шокировали кадры "зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области". Он поставил в своем твите хештег #BuchaMassacre - "резня в Буче". Мишель заверил, что Евросоюз помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. "На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС", - указал председатель Евросовета.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о необходимости ужесточить санкции в отношении РФ. "Невыносимо" видеть кадры из города Буча. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - написала немецкий министр в Twitter. Она также пообещала еще сильнее поддерживать Украину в ее обороне от вторгнувшихся на ее территорию российских войск.

В Лондоне призвали начать расследование в МУС

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала расследовать деяния в отношении гражданского населения Украины как военные преступления. По ее словам, Великобритания поддержит соответствующее решение Международного уголовного суда (МУС). "После вынужденного отвода российских войск появляется все больше свидетельств ужасающих преступлений оккупантов в таких населенных пунктах, как Ирпень и Буча", - заявила Трасс и подчеркнула, что неизбирательные атаки в отношении ни в чем не повинных мирных жителей необходимо расследовать как военные преступления.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил российские войска в "масштабных нарушениях" в Украине. Их можно назвать военными преступлениями, заявил он. Франция будет сотрудничать с Украиной и Международным уголовным судом, чтобы привлечь виновных к ответственности, подчеркнул Ле Дриан.

Международная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила участвующие в войне в Украине российские подразделения в военных преступлениях. В районах вокруг Чернигова, Харькова и Киева российские военнослужащие убивали мирных жителей и грабили их имущество, указывается в заявлении от 3 апреля. Задокументированные правозащитниками случаи свидетельствуют о "невыразимых, преднамеренных злодеяниях и насилии в отношении мирных жителей Украины", - заявил региональный директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. Он призвал начать расследования по подозрению в совершении военных преступлений против российских вооруженных сил.

Кличко обвинил россиян в геноциде

Между тем мэр Киева Виталий Кличко обвинил покинувших Бучу российских военнослужащих в геноциде. "То, что произошло в Буче и других пригородах Киева, можно назвать только геноцидом", - заявил он в интервью немецкой газете Bild. Речь идет о зверских военных преступлениях, ответственность за которые несет президент РФ Владимир Путин, отметил он.

Накануне были опубликованы фотографии, сделанные в Буче фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил AFP, что после возвращения города под контроль Украины были похоронены в братских могилах 280 человек, а на улицах лежат еще большое число тел убитых жителей.